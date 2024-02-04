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Юрист рассказала, чем грозит Камиле Валиевой участие в Спартакиаде сильнейших

Юрист рассказала, чем грозит Камиле Валиевой участие в Спартакиаде сильнейших
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Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, какие последствия может нести участие дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил, 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в грядущей Спартакиаде сильнейших.

«Это будет являться нарушением условий её дисквалификации. Для Валиевой это будет означать, что ей не засчитают срок нынешней дисквалификации. И по окончании существующего срока дисквалификации она должна будет отбыть по общему правилу тот же срок, на который изначально была назначена дисквалификация, то есть ещё четыре года. При условии, однако, что она не сможет доказать незначительную вину именно в участии в соревнованиях. Если же она сможет доказать незначительную вину, то тогда эти четыре года могут быть снижены и в целом придётся добавить, скажем, один или два года сверх уже назначенных четырёх», — приводит слова Анцелиович «Татар Информ».

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