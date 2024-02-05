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Татьяна Тарасова прокомментирует первенство России среди юниоров по фигурному катанию

Татьяна Тарасова прокомментирует первенство России среди юниоров по фигурному катанию
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что будет комментировать первенство России среди юниоров по фигурному катанию — 2024.

«Юниорка Таня Тарасова отправляется в Саранск на первенство России среди юниоров. А если серьёзно, вновь у микрофона с Александром Гришиным», — написала Тарасова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первенство России пройдёт в Саранске с 6 по 8 февраля 2024 года. Действующей победительницей первенства России среди девушек является Алина Горбачёва, среди юношей — Арсений Федотов. Победу на прошлом первенстве России среди танцевальных дуэтов одержали Анна Щербакова и Егор Гончаров. Лучшими среди спортивных пар стали Елизавета Чикмарёва и Матвей Янченков.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.

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