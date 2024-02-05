Тарасова с другими пассажирами покинула выкатившийся за пределы полосы самолёт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова и другие пассажиры самолёта, выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы в Саранске, благополучно покинули борт. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пассажира, находившегося на борту.

Напомним, ЧП произошло после посадки самолёта. Самолёт занесло на взлётно-посадочной полосе, после чего он свернул в гору снега. Для того чтобы пассажиры смогли безопасно покинуть самолёт, была применена спецтехника, расчищавшая к нему дорогу.

На борту находились тренеры, комментаторы, журналисты, приехавшие в столицу Мордовии для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Оно состоится с 6 по 8 февраля 2024 года.