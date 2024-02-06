Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В РУСАДА объяснили, как будут следить за Валиевой во время дисквалификации

В РУСАДА объяснили, как будут следить за Валиевой во время дисквалификации
Аудио-версия:
Комментарии

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, что ведут постоянный контроль за тем, как отстранённые от стартов спортсмены и тренеры соблюдают условия дисквалификации. Теперь это касается и фигуристки Камилы Валиевой.

«РУСАДА, как любое национальное антидопинговое агентство, осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации. Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу на сайте РУСАДА „Сообщи о допинге“. В 2023 году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации.

При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту. Если устанавливается причастность иных лиц, также может быть открыто дело по нарушению, предусмотренному п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, — соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица», — сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На время отстранения спортсменке запрещается принимать участие в международных и национальных турнирах, а также в мероприятиях, которые финансируются государством.

Материалы по теме
Железняков — о деле Валиевой: всех на детектор лжи! Особенно окружение спортсменки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android