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Арсений Федотов выиграл короткую программу на Первенстве России среди юниоров

Арсений Федотов выиграл короткую программу на Первенстве России среди юниоров
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Сегодня, 6 февраля, в Саранске юниоры представили свои короткие программы. По итогам выступлений лучшим стал фигурист Арсений Федотов, получивший от судей 87,78 балла.

Второе место занял фигурист Николай Угожаев, набравший 83,83 балла. Третье место занял Марк Лукин. Завтра, 7 февраля, юноши выступят на Первенстве России с произвольными программами.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.
Юниоры. Короткая программа

1. Арсений Федотов (Москва) — 87,78 балла.
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 83,83.
3. Марк Лукин (Москва) — 80,49.
4. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) — 80,13.
5. Лев Лазарев (Москва) — 79,03.
6. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) — 76,93.
7. Макар Пузин (Московская область) — 75,73.
8. Андрей Коцин (Санкт-Петербург) — 75,12.
9. Вадим Воронов (Москва) — 74,49.
10. Кирилл Кропылев (Москва) — 73,96.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Короткая программа
06 февраля 2024, вторник. 14:00 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
87.78
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
83.83
3
Марк Лукин
Москва
80.49
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