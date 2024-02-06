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Базылюк лидирует после короткой программы первенства России среди юниоров

Базылюк лидирует после короткой программы первенства России среди юниоров
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Фигуристка Маргарита Базылюк выиграла короткую программу первенства России среди юниоров в одиночном катании у девушек. По итогам проката спортсменка набрала 74,30 балла.

На втором месте Алиса Двоеглазова, заработавшая 73,50 балла. На третьем — София Дзепка (70,75).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2024, вторник. 17:10 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
74.30
2
Алиса Двоеглазова
Москва
73.50
3
София Дзепка
Москва
70.75

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.
Девушки. Короткая программа

1. Маргарита Базылюк (Москва) — 74,30 балла.
2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 73,50.
3. София Дзепка (Москва) — 70,75.
4. Полина Тихонова (Москва) — 69,15.
5. Лидия Плескачёва (Москва) — 68,47.
6. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 67,52.
7. Кира Трофимова (Московская область) — 67,48.
8. Елизавета Лабутина (Свердловская область) — 67,30.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.

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