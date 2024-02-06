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Базылюк лидирует после короткой программы первенства России среди юниоров

Фигуристка Маргарита Базылюк выиграла короткую программу первенства России среди юниоров в одиночном катании у девушек. По итогам проката спортсменка набрала 74,30 балла.

На втором месте Алиса Двоеглазова, заработавшая 73,50 балла. На третьем — София Дзепка (70,75).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.

Девушки. Короткая программа

1. Маргарита Базылюк (Москва) — 74,30 балла.

2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 73,50.

3. София Дзепка (Москва) — 70,75.

4. Полина Тихонова (Москва) — 69,15.

5. Лидия Плескачёва (Москва) — 68,47.

6. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 67,52.

7. Кира Трофимова (Московская область) — 67,48.

8. Елизавета Лабутина (Свердловская область) — 67,30.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.