Дочь чемпионов мира Петровой и Тихонова: сложно тренироваться у родителей, но получается

Дочь чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова Полина поделилась впечатлениями от дебюта на первенстве России.

«Я довольна своим выступлением на 70%, потому что нужно еще дорабатывать технику. А так, мне кажется, это мое лучшее выступление из всех, которые были, поэтому я довольна. Я хорошо подготовилась, поэтому чувствую уверенность, что все получится.

Насколько родители объективны по отношению ко мне? Мне кажется, они очень объективны, потому что они сами это все проходили и могут поделиться своим опытом. После проката они сказали, что я молодец, потому что на последних стартах у меня не получалось собрать короткую, а на главном старте получилось. Сложно ли тренироваться у родителей? Это сложновато, конечно, но как-то получается.

Нет ли боязни не оправдать ожидания? Родители мне всегда говорили, что если что-то не получится, то ничего страшного, найдем другое, что я не обязана повторять их успехи. Вообще родители не хотели, чтоб я пошла в фигурное катание, уговорили бабушки. Я сначала падала-падала, а потом как-то начало получаться и я сама уже дальше захотела.

Что больше всего нравится в фигурном катании? Программы, потому что интерпретация это классно», — передаёт слова Тихоновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.