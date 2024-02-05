Дочь чемпионов мира дебютирует на первенстве России! Что известно о Полине Тихоновой?

Мария Петрова и Алексей Тихонов выступают с дочкой в шоу и самостоятельно тренируют её.

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Мария Петрова и Алексей Тихонов принесли России немало медалей чемпионатов мира и Европы как спортивная пара. Ещё в 2000 году они выиграли чемпионат мира в Ницце, а после этого соревновались ещё семь лет и побывали на двух Олимпиадах.

Катаясь вместе, Петрова и Тихонов стали парой и в жизни. Теперь на лёд выходит их дочь Полина. Она появилась на свет в 2010 году и профессионально занимается фигурным катанием. Каких успехов добилась Полина Тихонова как одиночница на данный момент и почему грядущее первенство России среди юниоров – очень важное для неё?

В текущем сезоне Полина дебютировала в серии Гран-при России среди юниоров. В Омске фигуристка стала четвёртой, совсем немного уступив Софье Титовой из «Ангелов Плющенко», а в Казани заняла шестое место. Лучший результат в сезоне Тихонова показала на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, пробив отметку в 200 баллов.

Тренируется Полина в отделении «Хрустальный», и непосредственное участие в её подготовке принимают родители.

Она тренируется с одиночниками, а на вторую тренировку выходит на парную, допускают тренироваться к парам, потому что я там работаю. Мы с её мамой постоянно с ней, каждый день, стараемся помочь ей хорошо научиться кататься на коньках», — отмечал Алексей Тихонов в комментарии для «Матч ТВ».

Совмещать роль тренера с ролью родителя очень непросто, но пока Полину не отдают другим специалистам.

Элементы ультра-си Полина не исполняет, пока делая ставку на чистое катание с тройными прыжками.

«Просит ли дочь четверной? Нет, она – рациональная девочка, она говорит: «Куда торопиться?», я ей: «Давай учить ультра-си», а она: «И смысл? Я сейчас это выучу и четыре года буду это прыгать? Я не смогу». Она не такая маленькая, не такая тонкая, она мощная с хорошим высоким прыжком. Ей пять лет пропрыгать четверные – она развалится», – рассказывала Мария Петрова в подкасте «Ход коньком».

С юного возраста Полина участвует в шоу Ильи Авербуха. Она выходила на лёд и с сольными номерами, и вместе с родителями. Каждый раз Алексей Тихонов выполняет двойную поддержку вместе с женой и дочкой: Полина сидит у него на плечах, а Марию фигурист держит на руках.

Мария Петрова, Алексей Тихонов, Полина Тихонова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сама юная фигуристка рассказывала, что участие в шоу действительно помогает работать над артистизмом: «На шоу ты лучше раскрываешься, прыжки там больше на втором плане».

То, что у подрастающей фигуристки известные родители, безусловно, привлекает повышенное внимание. «Когда Илья Авербух вызывает её, он говорит: «Буду объявлять, что ваша дочка», я говорю: «Может, ты просто её будешь вызывать, не как нашу дочку?», он: «Я не могу её так вызывать, мне нужно привлечь к ней интерес». А мне всегда хочется, чтобы она была самостоятельной. Пусть плохо будет сначала, может быть, не добьётся ничего, может быть, добьётся, смотря как проявит свой характер. Всё будет зависеть от неё», – отмечала Мария Петрова.

1 февраля Полине исполнилось 14 лет, первенство в Саранске станет для неё первым крупным турниром в карьере. На «Огарёв Арене» её представят как Полину Тихонову.

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