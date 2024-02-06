Куница: у Алёны очень высокий класс, у меня он ниже — я не скрываю это

Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в паре с супругой, чемпионкой Европы в одиночном катании Алёной Косторной, в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» заявил о высоком классе фигуристки.

Георгий Куница: Я был готов к сравнению меня с Алёной, к большой критике, в том числе меня. Я был готов. Если сравнивать с началом сезона, то я стараюсь прогрессировать, стараюсь работать. Понятно, что у Алёны очень высокий класс, а у меня он ниже — я не скрываю это. Просто стараюсь совершенствоваться, подстраиваться, работать. Чтобы это было идентично, чтобы это не было — не хочу никого обижать — как парное синхронное катание, когда вот такие линии (вытягивает механически руки) идут там везде. Это очень просто сделать. Стараюсь, чтобы было современное парное катание с хорошей хореографией, но при этом с синхронным взаимодействием.

Андрей Журанков: Значит, Гоша, тебе приходится работать именно над скольжением, хореографией, плавностью, ходом — я правильно понимаю?

Георгий Куница: Да.

Андрей Журанков: Но это, извините меня, не выброс выучить: это работа, как в танцах.

Алёна Косторная: Я и говорю. Поэтому в каких-то моментах ему приходится работать больше, чем мне.

Георгий Куница: Просто у меня чуть-чуть другое строение тела всё-таки.