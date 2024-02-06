Косторная — о мотивации: на льду во мне включается больной на всю голову перфекционист

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» рассказала о том, где берёт мотивацию для выступления на соревнованиях.

Екатерина Боброва: Давайте я так жёстко спрошу, перефразирую, прямо в лоб: нафига вам это нужно? Катайтесь в шоу, вы прекрасная пара, вас будут отрывать с руками, вы зарабатываете деньги. У нас сейчас нет международных стартов. Будут ли Олимпийский игры, и вообще сможете ли вы отобраться на них? Зачем вам это нужно?

Алёна Косторная: Я отвечу за себя. Мне это нужно, потому что мне в принципе нравится быть в соревновательной…

Андрей Журанков: Ситуации, в соревновательном стрессе?

Алёна Косторная: Да, мне это нужно.

Георгий Куница: Адреналиновый наркоман.

Андрей Журанков: Я и хотел сказать — зависимость.

Алёна Косторная: Я не получаю этих эмоций от каких-то других страхов по типу полёта на самолёте, воздушном шаре и прочего-прочего. Или МРТ-аппарата, замкнутого пространства, лифта. Я не получаю этих эмоций. И они какие-то абсолютно другие. Не знаю, мне вот этого не хватает. Мне это нравится. Нравится, как я стою, сначала нервничаю, потом я встаю в начальную позу и уже не нервничаю, потом я еду уставшая, вся мокрая — сейчас сдохну. Именно с такими мыслями. И всё равно еду дальше. То есть заставляю себя делать то, что тяжело, больно, страшно и так далее. В обычной жизни я человек ленивый, я не буду себя заставлять это делать. А на льду во мне включается какой-то больной на всю голову перфекционист, который пока не сделает, он не сдвинется. Как баран на новые ворота.