«Никто никого не штрафует, но все отрабатывают на максимум». Косторная — о шоу Плющенко

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала об участии в шоу Евгения Плющенко.

«Очень многие об этом говорят, что вот шоу-шоу, мешает… Мы катаемся в таком шоу, где перед началом нам дают час, если не больше. Час — это минимум, час, два, три льда. Нам дают музыку программ. Мы целиком катаем программы на этих тренировках и так далее.

Сам регламент шоу требует исполнения сложных элементов. Не получится проехать, сделать одну поддержку — и всё. Сейчас мы катали пятиминутный номер «Лебедя». Пять минут. Это нелегко. Плюс ещё синхрон. И второй номер мы катали тоже пять минут — «Шахерезада». И практически целиком катали произвольную программу.

Это всё отслеживается. Яна Александровна очень строга, потому что она выполняет свои обязанности, её команда выполняет свои обязанности на действительно огромном, высочайшем уровне. И то же самое требуется от спортсменов. Если не ошибаюсь, Макар за несколько шоу в туре прыгнул 45 четверных тулупов. 45! И, по-моему, это всё чистые. Нечистые не считаются. Каждое шоу снимается на видео. А потом: «Ты не доделал здесь, а здесь вообще-то бабочка была». За этим жёстко следят. Понятное дело, никто никого не штрафует. Ну бывает, не получилось. Но все отрабатывают на свой максимум. Это не лайт-режим, как многие думают — что вот шёл, ерунда, фигня вопрос», — сказала Косторная в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».