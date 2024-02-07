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РУСАДА: нет доказательств от Валиевой, что её дед Геннадий Соловьёв существует

РУСАДА: нет доказательств от Валиевой, что её дед Геннадий Соловьёв существует
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В среду, 7 февраля, спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на официальном сайте мотивировочную часть дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

В документе подвергается критике версия российской спортсменки о попадании в её организм запрещённых веществ в результате употребления клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

В объяснениях РУСАДА, приведённых в пункте 140 документа, утверждается, что нет никаких доказательств от самой спортсменки, что дед Геннадий Соловьёв вообще существует.

Напомним, Камила Валиева решением спортивного арбитражного суда была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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