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«Надо было искать что-то новое». CAS опубликовал слова Тутберидзе после запрета мельдония

«Надо было искать что-то новое». CAS опубликовал слова Тутберидзе после запрета мельдония
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В среду, 7 февраля, спортивным арбитражным судом (CAS) была опубликована мотивировочная часть дела российской фигуристки Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В документе, опубликованном на официальном сайте CAS особое внимание уделяется тренеру спортсменки Этери Тутберидзе.

«Госпожа Тутберидзе была главным тренером спортсменки. В интервью в 2019 году она подтвердила, что мельдоний предоставлялся российским спортсменам для улучшения восстановления и поддержки сердечной мышцы. Но когда мельдоний был запрещен ВАДА в 2016 году, Тутберидзе сказала, что «надо было искать что-то новое», — утверждается в документе.

Отметим, что триметазидин, обнаруженный в пробе Валиевой, и мельдоний обладают аналогичными свойствами.

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