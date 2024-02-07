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Тутберидзе не возражала против назначения Шветского, имеющего допинговую историю

Тутберидзе не возражала против назначения Шветского, имеющего допинговую историю
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7 февраля спортивным арбитражным судом на официальном сайте CAS была опубликована мотивировочная часть дела Камилы Валиевой.

«30 марта 2022 года РУСАДА взяло показания у Этери Тутберидзе, которая также предоставила заявление в письменной форме.

Тутберидзе знала, что доктора Филиппа Шветского обвиняли в нарушении антидопинговых правил, но не считала это проблемой, поскольку «он не занимается лечением спортсменов и оказанием медицинской помощи, но организует дополнительное медицинское наблюдение, консультации, а также сопровождает команду в качестве спортивного врача и может оказать первую помощь».

У Федерации фигурного катания также не было возражений по поводу назначения Шветского», — утверждается в материалах.

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