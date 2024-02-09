Лидия Плескачёва назвала двух фигуристок, на которых равняется

Фигуристка Лидия Плескачёва, ставшая третьей в одиночном катании у девушек на юниорском первенстве России в Саранске, рассказала о фигуристах, являющихся для неё примером.

«Есть ли у меня пример для подражания в фигурном катании? Да, это Аделия Петросян. Мне нравится, как она катается, нравятся её прыжки, её целеустремлённость, она очень серьёзная. Я немного на неё не похожа, но мне хочется быть не как она, мне хочется быть самой собой. Ещё я равняюсь на мою одногруппницу Ксению Синицыну. Она очень круто катается, мне очень нравится! Её эмоции во время катания отражаются не только в танце, но и на лице», — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Напомним, 13-летняя Плескачёва набрала 211,83 балла, уступив Алисе Двоеглазовой (231,33) и Маргарите Базылюк (245,19).