ФФККР заявила о невозможности показательного выступления Валиевой на Спартакиаде

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о планах организаторов Спартакиады сильнейших пригласить российскую фигуристку Камилу Валиеву выступить на показательных выступлениях в Магнитогорске.

«Конечно, мы все переживали и следили за новостями, связанными с Камилой. У нас была идея, чтобы Камила приехала с показательным выступлением в Магнитогорск. Вся Челябинская область поддерживает Камилу, но, к сожалению, есть международные правила, и ФФККР сказала, что это невозможно, увы. Даже на показательные выступления распространяется эта дисквалификация», — сказал Евдокимов «Матч ТВ».

Напомним, Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.