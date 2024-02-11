Тренер Бойковой и Козловского Тихонов: они думают о четверном выбросе в программе

Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский планируют включать четверной выброс в свою программу. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на чемпиона мира и Европы Алексея Тихонова, входящего в тренерский штаб спортсменов.

«Элементы ультра-си всегда достаточно опасные, но это большой показатель мастерства и профессионализма фигуристов. Поэтому готовить их можно, но осторожно. Конечно, это двигает фигурное катание вперёд. Но нужно время, чтобы наработать тот же четверной выброс в программе. Такое желание у ребят есть, это уже хорошо.

На прыжковом турнире четверной выброс шёл как отдельный элемент. В программе это всё значительно сложнее. Ребята хотят и думают об этом. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Потенциально он у них практически готов», — сказал Тихонов.