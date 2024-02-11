Малинину присвоено звание самого ценного фигуриста по итогам ISU Skating Awards

Американский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира и победитель финала Гран-при Илья Малинин признан самым ценным фигуристом по версии ISU Skating Awards.

Напомним, Малинин установил мировой рекорд по базовой стоимости элементов в 2023 году. Он победил в финале Гран-при в Пекине и набрал 207,76 балла за произвольную программу, базовая стоимость элементов составила 108,09, а в 2022 году он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях в США.

По итогам ISU Skating Awards в номинации «Самая интересная программа» победил Адам Сяо Хим Фа, который в этом году подтвердил свой титул чемпиона Европы в мужском одиночном катании. Лучшим тренером признана Мие Хамада, а лучшим новичком стала Хана Ёсида. 18-летняя фигуристка стала победительницей этапа Гран-при в Китае.