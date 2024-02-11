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Загитова анонсировала выход собственного YouTube-шоу

Загитова анонсировала выход собственного YouTube-шоу
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21-летняя российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о запуске собственного шоу на YouTube-платформе. Выход первого выпуска ожидается в ближайшее время. Шоу получило название «Постеры».

«Скоро будет на YouTube моё шоу. «Постеры» будет называться. Додумывайте сами, что там будет. Когда ждать выход? Пока не определились, но всё уже готово», — заявила Загитова в прямом эфире клубного ТВ ХК СКА.

Спортсменка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Сегодня, 11 февраля, Загитова выступила на новой «СКА Арене» на церемонии открытия стадиона в преддверии встречи регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи».

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