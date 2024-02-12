12-летняя Костылева: мечтаю выиграть олимпийское золото

12-летняя российская фигуристка Елена Костылева поделилась планами на дальнейшую спортивную карьеру. В частности, спортсменка рассказала, что мечтает стать олимпийской чемпионкой.

«Все мечтают выиграть олимпийское золото. Я тоже, но надо идти постепенно. Я не равняюсь ни на кого, хотя хотела бы кататься до того возраста, до которого катается Елизавета Туктамышева, скользить и исполнять триксель как Алёна Косторная и прыгать четверные как Александра Трусова», — цитирует Костылеву «РИА Новости Спорт».

Также юная спортсменка рассказала о технической составляющей своих программ и о тех элементах, которые могли бы их дополнить.

«В этом сезоне я хотела бы добавить триксель, но это ещё посмотрим. Ещё хотела бы выучить флип или тулуп. А в целом максимума для меня нет. Я думаю, я многое смогу», — добавила Костылева.