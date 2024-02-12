Стали известны суммы призовых в турнире шоу-программ «Русский вызов»

9 марта во дворце спорта «Олимпийский» в Санкт-Петербурге во второй раз в истории пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов». Призовые трём лучшим номерам, по сравнению с шоу 2023 года, не изменились. Об этом стало известно благодаря регламенту, опубликованному пресс-службой турнира.

Победитель получит пять миллионов рублей, приз за второе место — три миллиона рублей, за третье — один миллион рублей.

Отметим, что, помимо выплат за номера, турнир подразумевает ещё два приза. Специальная номинация от зрителей и специальная номинация от СМИ – 1 000 000 рублей. Дополнительные призы в 10 номинациях – 500 000 рублей для каждого приза.

Победителем «Русского вызова» в 2023 году стал прославленный российский фигурист Алексей Ягудин.