Алина Загитова — о своей школе: рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как воспринимает строительство собственной школы фигурного катания в Казани.

«Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, очень волнительно. Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой всё у нас будет супер, замечательно, и мы будем новых чемпионов в свет выводить.

Думаю, что хоккеистов на моей арене не будет изначально. Это территория фигурного катания будет. Но, может, подумаем», — сказала Загитова в эфире клубного ТВ хоккейного клуба СКА.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.