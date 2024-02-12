Загитовой пришлось менять номер за пару часов до выступления! Что случилось в Петербурге?

Наши фигуристки нередко выступают перед хоккейными матчами – такой опыт был и у Елизаветы Туктамышевой, и у Камилы Валиевой, и, конечно, у Алины Загитовой, жизнь которой благодаря профессии папы напрямую связана с хоккеем.

Такие перформансы для топ-фигуристок – обычное дело, но перед встречей СКА – «Сочи» Загитова угодила в необычную ситуацию. В Петербург она приехала с готовой постановкой, чтобы выступить перед дебютным матчем петербургских армейцев на новой арене, однако номер пришлось резко менять.

Утром в воскресенье фигуристка выложила в своём телеграм-канале небольшой отрывок из новой постановки.

На «СКА Арене» Загитова выступила под живой звук, под композицию «Ещё люблю» в исполнении A’Studio. Начало и конец номера соединены одной деталью – блокнотом, из которого Алина вырывает листок, затем катается, а уже в завершение постановки рвёт бумагу на кусочки и выкидывает их.

Сам номер получился достаточно простым и лаконичным, Загитова вышла на лёд в чёрном топе и спортивных брюках, продемонстрировала арсенал спиралей, прыжки в шпагат и другие свои коронные фишки.

Уже после выступления Алина рассказала болельщикам, что планировался совершенно другой номер, но что-то пошло не так – нужно было кататься под совсем другую музыку.

«В общем, я прилетаю в Санкт-Петербург с готовой программой, думая, что её и буду катать. И тут мне организаторы говорят: «Слушайте, у нас такая проблема, что нужно под другую музыку кататься». А вы представляете, что это для фигуриста – под другую музыку кататься? Чтобы вы понимали, у меня была лирическая программа. И вообще с другим костюмом, костюм у меня был готов. И тут рок. У меня нет одежды подходящей, и в итоге я в спортивках сегодня каталась. Я в панике иду на тренировку, за 40 минут переделываю программу. Изначально была музыка три минуты, а здесь четыре. И минуту я просто импровизировала», – рассказала Загитова в своём телеграм-канале.

Неловкой ситуации можно было бы избежать, если бы Загитову предупредили заранее и дали ей ту песню, под которую нужно было выступать. Но фигуристка неплохо вышла из ситуации и сорвала овации многотысячной публики.

Алина Загитова Фото: РИА Новости

Изначально на воскресенье у Алины были другие планы: её объявили хедлайнером 4-го этапа Битвы школ, который как раз проходил в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Но затем стало известно, что вместо Загитовой выступать с показательным номером будет Александра Трусова, а Алина отправилась в Санкт-Петербург.

Самим перформансом фигуристка осталась довольна, записав видео для болельщиков: «21 тысяча человек сегодня смотрела на меня, давно я не испытывала таких эмоций, это было потрясающе!»