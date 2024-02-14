Заслуженный тренер России Алексей Мишин: я начал заниматься фигурным катанием в 15 лет

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о начале своей карьеры в одиночном катании.

«Каким я был одиночником? Я бы себя описал одной краской. Конечно, я был уникальным одиночником, потому что я начал заниматься фигурным катанием, когда мне было 15 лет. Я впервые встал на доморощенные коньки-полуботинки с резиновой подошвой и пришёл на каток», — рассказал Мишин в документальном фильме «Алексей Мишин: Профессор, каким вы его не видели», показанном на Первом канале.

Алексей Мишин родился 8 марта 1941 года в Севастополе. Карьеру в фигурном катании начинал как одиночник, затем перешёл в парное катание. С 1973 года занимается преподавательской и тренерской деятельностью.