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Алексей Мишин отреагировал на лишение России командного золота ОИ-2022

Алексей Мишин отреагировал на лишение России командного золота ОИ-2022
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота Олимпийских игр 2022 года из-за нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой.

«Обидно вместо золота получить бронзу», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 30 января, стало известно, что Россия лишена золотой медали в командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Российская команда опустилась на третье место и получит бронзу. Это произошло после аннулирования результатов Валиевой. Первое место досталось сборной США, на втором остались спортсмены из Японии. Сама Валиева перестала считаться обладательницей золотой медали чемпионата Европы того же года.

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