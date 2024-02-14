Мишин: в фигурном катании важны два компонента — талант спортсмена и знания тренера

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о ключевых моментах подготовки спортсменов.

«Как и в фигурном катании, с виноградом нужно найти хороший сорт, плодородный, с отличными вкусовыми качествами. Нужно найти талантливого спортсмена. Какая здесь ключевая деталь? Знания тренера. Мало или много льда, всё равно два компонента – талант спортсмена и знания тренера. Но что важнее? Сорт или уход? Скажу честно – сорт важнее, потому что талантливый спортсмен со слабеньким тренером обыграют бесталанного спортсмена со средненьким тренером.

А бывает, что сорт замечательный, а потом вырастает, и всплывает какое-то слабое место. Нервный, нестабильный, невыносливый. И такой талант раз и запаршивил», — сказал Мишин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фигурное катание».