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Мишин: серебро Плющенко в Солт-Лейк-Сити — это победное поражение

Мишин: серебро Плющенко в Солт-Лейк-Сити — это победное поражение
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о серебре российского фигуриста Евгения Плющенко в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США).

«Женя проиграл в Солт-Лейк-Сити, и это было победное поражение! Почему? Он принёс мне и стране массу медалей, он стал легендой, вошёл в историю, а так бы он хорошо праздновал, хорошо кушал», — сказал Мишин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фигурное катание».

Напомним, золотую медаль на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити завоевал российский фигурист Алексей Ягудин. Плющенко стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх в Турине (Италия) в 2006 году, а также завоевал золото в командных соревнованиях на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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