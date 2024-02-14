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Алексей Мишин: когда читаю критику и вижу в ней рациональное зерно, злюсь на себя

Алексей Мишин: когда читаю критику и вижу в ней рациональное зерно, злюсь на себя
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своём отношении к критике. Специалист отметил, что глупые критические замечания не вызывают в нём эмоций.

«Насколько я восприимчив к критике? Вообще, когда я читаю критику и вижу в ней рациональное зерно, я злюсь на себя: «Что же ты опять прозевал, просмотрел». Это первое чувство. А во-вторых, если сейчас читать интернет, думаю, что есть люди, которые боготворят Иисуса Христа, а есть те, кто могут его ругать. Поэтому иногда читаешь совершенно незаслуженные критические замечания, они зачастую бывают глупыми или низкопробными, поэтому они не вызывают у меня никакого чувства», — сказал Мишин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фигурное катание».

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