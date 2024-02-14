Источник: Трусова может заменить Валиеву в весеннем туре

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова может заменить российскую фигуристку Камилу Валиеву в весеннем туре команды тренера Этери Тутберидзе.

«Трусова может заменить Валиеву в весеннем туре команды Тутберидзе, предварительная договорённость по этому вопросу есть. Фигуристка уже провела несколько тренировок на катке имени Тутберидзе», — приводит слова источника ТАСС.

От штаба коллектива ранее стало известно, что Валиева не сможет выступить в весеннем туре Тутберидзе. 8 февраля фотографии фигуристки убрали с афиш выступлений учеников Тутберидзе.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и также принял решения лишить её всех наград, полученных начиная с 25 декабря 2021 года.