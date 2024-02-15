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Алина Загитова: провела самое лучшее 14 февраля в жизни, потрясающие эмоции

Алина Загитова: провела самое лучшее 14 февраля в жизни, потрясающие эмоции
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова назвала прошедший День Святого Валентина лучшим в жизни.

«Сегодня были потрясающие эмоции. Самое лучшее 14 февраля в моей жизни. Завтра уже в семь утра я вылетаю в Магнитогорск», — сказала Загитова в видео, опубликованном в её соцсетях.

Напомним, 14 февраля Загитова выступила на шоу «Влюблённые в фигурное катание» в Москве. После мероприятия спортсменка поделилась фото в окружении подарков от болельщиков.

Загитова не выступает на официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.

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