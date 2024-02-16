Худайбердиева и Базин отметили поддержку зрителей на Спартакиаде-2024

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали прокат ритм-танца на соревнованиях Спартакиады сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Базин: Довольны на процентов 80.

Худайбердиева: Сегодня всё получилось, но есть ещё завтрашний день. Хороший прокат, небольшая неточность случилась, но ничего страшного. Прокат очень хороший, раскатистый, лёгкий, в удовольствие, что самое главное.

Базин: Лёд классный, зрители поддерживали от начала выхода на разминку до окончания выступления.

Худайбердиева: Постоянно меняется причёска? Она зависит от того, насколько умелые руки с утра. Сейчас у меня ещё случилась проблема длинных волос, с ними чуть тяжелее работать. По настроению.