Федерация фигурного катания Канады объявила, что подаст в CAS апелляцию о медалях ОИ-2022

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) объявила, что подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение о распределении медалей в командном турнире Олимпийских игр 2022 года. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, и Канадским олимпийским комитетом приняли решение официально обжаловать вердикт Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении бронзовой медали соревнований. Наше мнение основано на стремлении к справедливости, прозрачности и неподкупности спорта.

Мы считаем, что для целостности фигурного катания крайне важно, чтобы правила соблюдались последовательно и справедливо. Хотя мы уважаем решения ISU, мы не согласны в выводами, к которым там пришли, и полагаем, что независимая проверка обеспечит столь необходимую ясность для всех сторон», — говорится в заявлении.