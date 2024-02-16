«Мы надеемся на её возвращение». Тарасова — о дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что решение CAS по отношению к Камиле Валиевой очень жестокое.

«Произошедшее с Валиевой – великая несправедливость. Сил не хватает описать всю боль из-за жестокости, которую CAS применил по отношению к несовершеннолетней спортсменке. Мы все надеемся на её возвращение после дисквалификации», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, 29 января CAS принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушений правил о допинге. Допинг-проба показала наличие в её организме средства триметазидин, которое увеличивает выносливость. Также спортсменку лишили всех наград начиная с 25 декабря 2021 года, в том числе она потеряла золото чемпионата Европы – 2022. Медаль была присуждена Анне Щербаковой.