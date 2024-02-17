«Я в кайфе». Елизавета Худайбердиева прокомментировала серебро на Спартакиаде-2024

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, оценили серебро на Спартакиаде сильнейших – 2024.

Базин: Мы улучшили результат, довольны, это крайний серьёзный соревновательный старт в этом году.

Худайбердиева: Кубок Первого канала, куда, я надеюсь, мы будем включены – это больше шоу-программа, командный турнир.

Базин: Наши главные старты закончились, мы довольны тем, что сделали за год, то, на что рассчитывали в этом сезоне с самого начала с февраля того года мы сделали. Смогли додержать планку до конца сезона, по минимуму ошибались, пытались прочувствовать новый стиль катания. Очень хочется приступить к следующему сезону, откатав остальные старты, отдохнув, войти в новый сезон уже с пониманием, что нужно делать. Больше работать. Я получил мотивацию.

Худайбердиева: Согласна с Егором.

Базин: Хочется прийти показать новые мысли, танцы, чтобы все программы были осознанно сделаны. В прошлом году мы пока не чувствовали Александра Вячеславовича, и он нас, делали…

Худайбердиева: Наощупь, по постановкам, если можно так выразиться. На следующий сезон есть какое-то вдохновение, план, чтобы подойти идейно и по постановке ногами более детально проработать.

Базин: И естественно раскрываться сильнее, мы опытные спортсмены, хочется занимать первые места, поэтому надо много работать, и мы будем это делать.

Худайбердиева: В первую очередь, будем работать, чтобы ещё ближе соревноваться с ребятами, подкрадываться. Сегодня прокат хороший.

Базин: Лиза – молодец, летела, кайфовала.

Худайбердиева: Я в кайфе (улыбается). Мне очень понравилось, один из самых таких лёгких прокатов.