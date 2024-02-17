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Худайбердиева и Базин ответили, напрягает ли их работа в группе со Степановой и Букиным

Худайбердиева и Базин ответили, напрягает ли их работа в группе со Степановой и Букиным
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос журналистов, напрягает ли их то, что они занимаются в группе со своими основными соперниками – Александрой Степановой и Иваном Букиным. Ранее Букин и Степанова выиграли Спартакиаду-2024, Худайбердиева и Базин стали вторыми.

Худайбердиева: Вообще круто, не могу сказать, что нас как-то напрягает, что мы в одной группе, наоборот.
Базин: Не напрягает, но самоцель спортсмена — быть всегда лучшим. В этот сезон у нас перестройка, нужно было восстановить стабильность и качественное катание. С этим мы справились, удержали планку прошлого сезона, кроме Саши и Вани нас никто не обогнал.
Худайбердиева: Будем стараться, чтобы в следующем сезоне мы обогнали Сашу с Ваней. Думаю, это нормально, что мы хотим быть лидерами…
Базин: Все стремятся выигрывать.
Худайбердиева: То, что мы в одной группе, никак не мешает нам соревноваться.
Базин: У Лозона сколько пар катается. Когда сильные соперники — это круто, они опытные, мы друг друга понимаем в каких-то аспектах.

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