Худайбердиева и Базин ответили, напрягает ли их работа в группе со Степановой и Букиным

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос журналистов, напрягает ли их то, что они занимаются в группе со своими основными соперниками – Александрой Степановой и Иваном Букиным. Ранее Букин и Степанова выиграли Спартакиаду-2024, Худайбердиева и Базин стали вторыми.

Худайбердиева: Вообще круто, не могу сказать, что нас как-то напрягает, что мы в одной группе, наоборот.

Базин: Не напрягает, но самоцель спортсмена — быть всегда лучшим. В этот сезон у нас перестройка, нужно было восстановить стабильность и качественное катание. С этим мы справились, удержали планку прошлого сезона, кроме Саши и Вани нас никто не обогнал.

Худайбердиева: Будем стараться, чтобы в следующем сезоне мы обогнали Сашу с Ваней. Думаю, это нормально, что мы хотим быть лидерами…

Базин: Все стремятся выигрывать.

Худайбердиева: То, что мы в одной группе, никак не мешает нам соревноваться.

Базин: У Лозона сколько пар катается. Когда сильные соперники — это круто, они опытные, мы друг друга понимаем в каких-то аспектах.