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«Многих знаю в лицо». Худайбердиева высоко оценила культуру болельщиков в России

«Многих знаю в лицо». Худайбердиева высоко оценила культуру болельщиков в России
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, высоко оценили уровень фанатской культуры в России.

Базин: Огромное спасибо Магнитогорску, сегодня был полный зал, болельщиков так много!
Худайбердиева: Люди тут чувствуют фигурное катание.
Базин: Спасибо всем, кто приехал, кто пришёл из Магнитогорска. За весь сезон болельщики поддерживали, было супер.
Худайбердиева: Для обычного зрителя, который не сильно вникает в какую-то профессиональную деятельность, для человека, который сидит у телевизора — у нас такого-то старта нет, такого-то нет, что-то по России спортсмены ездят… А у нас этот сезон — что ни старт, в каждом городе, в Красноярске, что творилось в Омске! Что было в Уфе и Самаре у нас, Уфа — открытие для нас. Многих болельщиков уже знаю в лицо, которые ездят постоянно, это так круто, что даже в таких закрытых условиях нас поддерживают и любят. Я, видимо, докаталась до того момента, когда выходишь кататься для зрителя, выходишь, чтобы оправдать зрительские ожидания. Ценишь, что человек пришёл в свой выходной, болеет, переживает, нервы зачем-то тратит. Огромное им спасибо!

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