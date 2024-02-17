Семененко оценил уровень конкуренции на Спартакиаде-2024 без Гуменника

Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко высказался об уровне конкуренции у мужчин на Спартакиаде-2024, победителем которой он стал.

«Как меня обыграть? Мне кажется, я не тот человек, который должен им давать советы. Другие спортсмены тоже все молодцы.

Что чувствую по поводу отсутствия Петра Гуменника? Да, не было одного из фаворитов на этих соревнованиях, но, как я ранее говорил, тут все сильные. И идёт борьба, прежде всего, с самим собой. Я рад, что я хорошо откатал, выполнил поставленный контент. И я вновь ловил на мысли: «Я три сотни не пробивал». Рад, что в этом городе, на этом льду, перед такой прекрасной публикой мне это удалось сделать», — передают слова Семененко корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.