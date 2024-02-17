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Семененко оценил уровень конкуренции на Спартакиаде-2024 без Гуменника

Семененко оценил уровень конкуренции на Спартакиаде-2024 без Гуменника
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Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко высказался об уровне конкуренции у мужчин на Спартакиаде-2024, победителем которой он стал.

«Как меня обыграть? Мне кажется, я не тот человек, который должен им давать советы. Другие спортсмены тоже все молодцы.

Что чувствую по поводу отсутствия Петра Гуменника? Да, не было одного из фаворитов на этих соревнованиях, но, как я ранее говорил, тут все сильные. И идёт борьба, прежде всего, с самим собой. Я рад, что я хорошо откатал, выполнил поставленный контент. И я вновь ловил на мысли: «Я три сотни не пробивал». Рад, что в этом городе, на этом льду, перед такой прекрасной публикой мне это удалось сделать», — передают слова Семененко корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

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