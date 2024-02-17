Нереальный камбэк Кондратюка затмил «золотое» шествие Семененко. Жара в Магнитогорске!

Марк наконец набрал форму и показал себя образца пекинской Олимпиады, но даже этого не хватило для победы. Женя рушит все каноны!

Соревнования мужчин-одиночников на Спартакиаде выдались на удивление жаркими. Нервное напряжение накрыло всех: завершение карьеры одного из ветеранов, едкий ответ на критику после провокационного интервью, триумфальное возвращение одного из героев пекинской Олимпиады и «золотое» шествие лидера российского фигурного катания.

Семененко, Кондратюк и Алиев сделали этот вечер, но были и другие спортсмены, заслуживающие громких аплодисментов. Рассказываем, как это было.

Самарин завершил карьеру, а Алиев красиво ответил на критику

В первой группе участников выступали довольно сильные спортсмены, но, к сожалению, не у всех получилось показать свой максимум в произвольной программе. Даниил Самсонов, открывавший соревнования мужчин-одиночников, допустил несколько грубых ошибок: сделал «бабочку» на четверном сальхове и скрутил лишь 1,5 оборота на акселе. Однако ему удалось приземлить каскад из четверного сальхова и двойного тулупа. Недоработал Даня и на других элементах, поэтому его оценки не были высокими: 165,77 балла, всего — 241,84.

Не задался прокат и у Александра Самарина, который упал с квад-лутца и допустил касание льда рукой на трикселе. Как бы ни старался воспитанник Светланы Соколовской, выступление далось ему очень тяжело — к концу Саша ехал буквально на двух ногах. Судьи не пощадили его: 143,86 балла, в сумме — 224,91. Фигурист не стал открещиваться от неудачи и честно признал: он уже неспособен выступать на самом высоком уровне. Самарин объявил о завершении карьеры.

Слова фигуриста о непростом решении: «Понимаю, что всё». Самарин прокомментировал решение завершить карьеру

Перенял эстафету от Саши Макар Игнатов, который сделал помарку на любимом четверном риттбергере. Затем фигурист исполнил квад-сальхов и каскад из четверного и тройного тулупов. На сольном квад-тулупе он упал, равно как и на трикселе. Силы окончательно покинули Макара, когда он стал ошибаться и на тройных прыжках. Неудивительно, что оценки не порадовали его: 144,33 балла, за две программы — 227,37.

Испытание ждало также Дмитрия Алиева, который подвергся давлению после откровенного интервью после короткой программы. В первый день соревнований у спортсмена не всё получилось, но он предпочёл говорить не о своих ошибках, а о мотивации. «Мне немного не хватает драйва. У меня, понимаете, не стоит», — заявил Дима, что некоторые специалисты и болельщики расценили как оскорбление для соперников фигуриста. Шквал критики полился на него, и он не смог не отреагировать.

Ученик Евгения Рукавицына всё сказал в своём прокате: четверной лутц, квад-сальхов, квад-тулуп и триксель в сложном каскаде — фигурист всё сделал на высочайшем уровне. Даже несмотря на смену четверного тулупа на тройной в комбинации и недоделки на дорожках шагов и вращениях, Дима доказал, что отвечает за свои слова и стремится к лучшим результатам. Он получил от арбитров 193,79 балла, всего — 282,78. Это отличный результат, и спортсмен снова позволил себе быть саркастически-гордым:

«Передаю привет всем тем, кто вчера меня отправлял соревноваться с юниорами», — сыронизировал он в эфире Первого канала.

Дмитрий Алиев Фото: РИА Новости

После такого перформанса прокат Глеба Лутфуллина слегка разочаровал. Подопечный Алексея Мишина сделал квад-риттбергер с помаркой, исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, но потом начал ошибаться: на сольном сальхове в четыре оборота сделал «бабочку», а на трикселе коснулся льда рукой. Были и другие недочёты, которые не позволили фигуристу претендовать на самые высокие места. Его результат — 159,17 балла, в сумме — 249,21.

Яркое возвращение Кондратюка и очередной триумф Семененко

После перерыва на лёд вышел новоиспечённый ученик Этери Тутберидзе Андрей Мозалёв, который доказал, что пока ждать от него какого-то глобального прогресса не стоит. Спортсмен лишь недавно перешёл в новый штаб, поэтому исправить его привычные ошибки пока никто не смог. Время покажет, смогут ли это вообще сделать в «Хрустальном». Ну а пока Андрей упал с квад-сальхова, завалил оба трикселя, смог сделать каскад 4+3 из тулупов и сольный квад-тулуп. За свой прокат он получил 161,79 балла, всего — 254,32.

После умопомрачительного выступления в короткой программе настоящий кошмар пережил Матвей Ветлугин. На данный момент он сосредоточен на накатывании четверного лутца, но в Магнитогорске обе попытки оказались неудачными. После этого у Матвея началась чёрная полоса: посыпался град недопустимых ошибок, которые отбросили воспитанника Алексея Мишина очень далеко. Арбитры поставили ему 129,97 балла, за две программы — 226,04.

А вот Марк Кондратюк устроил настоящее шоу, в самом хорошем смысле. Подопечный Светланы Соколовской наконец вышел на пик формы и поразил всех прекрасными четверными: лутц, тулуп и два сальхова, один в сложном каскаде (оба сальхова во второй половине). С трикселями тоже совладал Марк, лишь слегка оступился на тройном лутце. Тем не менее его катание было превосходно — мощное, размашистое, полное настоящих эмоций. Это был Марк Кондратюк образца пекинской Олимпиады, ну разве не чудо?! Конечно, все были в восторге, включая судей, которые поставили ему 199,37 балла, всего — 297,72.

Приятное впечатление произвёл Роман Савосин, справившийся с четверным тулупом и тройным акселем, но совершивший помарку на квад-сальхове. Но зато фигурист вновь порадовал крайне артистичным выступлением. Арбитры присудили Роме 178,18 балла, в сумме — 276,63.

В отличие от Савосина, Владислав Дикиджи зарекомендовал себя как технический гений, однако на Спартакиаде ему не удалось всё сделать идеально чисто. На первом квад-лутце он коснулся льда рукой, но сдюжил с двумя сальховами в четыре оборота. На трикселе у него была помарка, всё остальное было исполнено прилично. По-прежнему есть пробелы у Влада во второй оценке, но у него всё равно получилось забраться высоко. Благодаря результату в 183,56 балла (итого: 283,48) он обеспечил себе место на пьедестале.

Закрывал соревнования Евгений Семененко, который был не намерен делить золото ни с кем. Несмотря на феноменальный камбэк Кондратюка, ученик Алексея Мишина своего не упустил. Сделал три четверных (два тулупа и сальхов) и два тройных акселя. И ни единой ошибки при этом не допустил Женя, лишь немного уровней потерял на хореографических элементах. Чемпионское катание! Что и подтвердили его оценки: 199,56 балла, в сумме — 304,40. Это была невероятно красивая борьба.