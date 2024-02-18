Алина Горбачёва: очень часто меняется настроение, иногда бывает сложно с этим справляться

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление (четвёртое место) на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«В этом сезоне это был первый чистый четверной, я этому очень рада, очень хотела его сделать, собиралась. Подбирали с тренерами удобный заход, чтобы всё было контролируемо. Я очень довольна, что его сделала. Если говорить в целом про прокат, то это, конечно, далеко не максимум, который я могу катать. Обидно за каскад, после лутца потеряла концентрацию, и поэтому, к сожалению, он не получился. Но уже сделала выводы для себя, буду стараться, чтоб дальше было только лучше.

Планы на дальнейший сезон? Пока что я очень хочу на Кубок Первого канала. Хотела бы выступить на турнире «Русский вызов», но пока не знаю. Надо подать заявку, пустят — не пустят, но я бы очень хотела.

Как оценю сезон? Не буду углубляться, но морально и психологически это был самый сложный сезон. Я очень меняюсь, и из-за этого в голове многие вещи перевернулись. Но всё становится только лучше, я этому рада. Тренеры меня поддерживают, помогают, спасибо им большое, потому что, если бы не они, я не знаю, что бы вообще получилось.

Взрослею и становлюсь умнее? В каких-то моментах я правда становлюсь умнее, более ответственной, а в каких-то я ещё ребенок. Очень часто меняется настроение, резкие перепады бывают, иногда бывает сложно с этим справляться. Наверное, почти у всех девочек такое в переходном возрасте», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.