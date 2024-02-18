Гербольдт: была уверена, что у Петросян не будет конкуренции на Спартакиаде сильнейших

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала результат соревнований Спартакиады — 2024 в женском одиночном катании. Победу в турнире одержала 16-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

«Победа Петросян ожидаема. Но это спорт, где бывает всякое. Однако на 95 процентов была уверена, что у Аделии не будет конкуренции. Для фигурного катания она сейчас в самом расцвете сил. Плюс победы всегда подбадривают, что влияет на прогресс», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Аделия Петросян стала первой на соревнованиях в Магнитогорске, набрав по сумме двух программ 252,97 балла.