Ученица Тутберидзе Аделия Петросян выиграла Спартакиаду-2024

В Магнитогорске завершились соревнования фигуристок в рамках II Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших – 2024. Их победительницей стала действующая чемпионка России 16-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. За две программы она получила от судей 252,97 балла. Серебряную медаль турнира завоевала 18-летняя Анна Фролова (представительница тренерского штаба Евгения Рукавицына и Марии Бутырской). Тройку призёров замкнула 19-летняя ученица Светланы Пановой Ксения Синицына.

Фигурное катание. Спартакиада-2024, Магнитогорск. Женщины. Итоговое положение