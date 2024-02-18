Ученица Тутберидзе Аделия Петросян выиграла Спартакиаду-2024
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В Магнитогорске завершились соревнования фигуристок в рамках II Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших – 2024. Их победительницей стала действующая чемпионка России 16-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. За две программы она получила от судей 252,97 балла. Серебряную медаль турнира завоевала 18-летняя Анна Фролова (представительница тренерского штаба Евгения Рукавицына и Марии Бутырской). Тройку призёров замкнула 19-летняя ученица Светланы Пановой Ксения Синицына.
Фигурное катание. Спартакиада-2024, Магнитогорск. Женщины. Итоговое положение
- Аделия Петросян — 252,97 балла.
- Анна Фролова — 225,98.
- Ксения Синицына — 224,65.
- Алина Горбачёва — 219,51.
- Дарья Садкова — 207,77.
- Вероника Яметова — 203,91.
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