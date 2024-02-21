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«Что в голове у этого человека?» Журанков раскритиковал одного из судей на Спартакиаде

«Что в голове у этого человека?» Журанков раскритиковал одного из судей на Спартакиаде
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Комментатор фигурного катания Андрей Журанков раскритиковал одного из судей на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«В короткой у Владислава Дикиджи от судьи Святослава Бабенко за компоненты 9,50, 9,25, 9,50. Я напомню, что это тот судья, который в первой половине сезона при падении ставил 9,75. Так вот запомните, что в короткой программе, по его мнению, у Дикиджи 9,50, 9,25, 9,50. А теперь внимание: как вы думаете, сколько этот судья поставил Фроловой и Синицыной? Он сидел в женской бригаде тоже. Так вот. Он ставит Фроловой за короткую программу — 8,75, 8,75, 8,75, а Синицыной — 8,50, 8,50, 8,50. Дикиджи, по мнению Святослава Бабенко, в композиции, в представлении программы и в мастерстве катания почти на балл перекатывает Ксюшу Синицыну и Аню Фролову!

У меня возникает очень большой вопрос, что в голове у этого человека с точки зрения восприятия фигурного катания. Что он видит на самом деле на льду, раз он ставит такие оценки? Как вообще это возможно?
По большому счёту после таких оценок федерация должна вызвать человека и либо отстранить, либо сказать: «Ты, дружище, вообще не понимаешь, что происходит на льду», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

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