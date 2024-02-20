Журанков — о результатах мужчин на Спартакиаде: Алиев должен был быть третьим

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков заявил, что российский фигурист Дмитрий Алиев должен был занять третье место на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«На самом деле Алиев по большому счёту должен был быть третьим. И что не дало Диме Алиеву стать третьим? Ну понятно, что не дало: в короткой программе драйва не было. Но это уже вопрос к Диме. А вот теперь вопрос к судьям. Во-первых, у Дикиджи, если внимательно смотреть на его первый четверной лутц в произвольной программе, просто конкретный недокрут. И даже Лиза Туктамышева, комментируя это, говорит про абсолютный недокрут. Не чуть-чуть там недовернул, а именно недокрут, и это было видно. А значит, должна была улететь базовая стоимость прыжка. И не на 0,7, а на несколько баллов. То есть Влад Дикиджи должен был потерять несколько баллов, и тогда Алиев его обошёл бы.

Кроме этого, есть странное судейство арбитра под номером три, который ставит Владу Дикиджи самые высокие компоненты: 9.25, 9.25, 9.25. Есть ещё один судья под номером семь, который ставит 9.25, 9.0 и 9.25. Но вот третий судья именно ставит столько. И что удивительно: на ошибке на этом четверном лутце большинство ставит минус 4, а первый и опять же третий судья ставят минус три. Такой вот любопытный момент», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».