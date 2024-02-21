Гуменник и Муравьёва выступят на Кубке Первого канала по итогам голосования болельщиков

Фигуристы Пётр Гуменник и Софья Муравьёва, а также танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко выступят на Кубке Первого канала благодаря победе в голосовании болельщиков в телеграм-канале.

По его итогам к списку участников добирали одну одиночницу, одиночника и один танцевальный дуэт. Остальные участники были определены ранее по итогам чемпионата России и Спартакиады.

Голосование стартовало 19 февраля. Среди мужчин и женщин за право участия в соревнованиях конкурировали по семь фигуристов, в споре танцевальных дуэтов соперничали девять пар. Петр Гуменник с 47% (94 425 голосов) победил в голосовании среди мужчин, у женщин первенствовала Софья Муравьёва (41 188 голосов, 33%), Екатерина Миронова и Евгений Устенко набрали больше всех голосов в (76 368, 37%) в танцах на льду.

Участие в голосование приняли более 530 000 человек.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.