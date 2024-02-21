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Валиева наблюдала за церемонией открытия Игр будущего рядом с Путиным

Валиева наблюдала за церемонией открытия Игр будущего рядом с Путиным
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Российская фигуристка Камила Валиева присутствует на церемонии открытия Игр будущего, которая в эту минуту проходит в Казани. Спортсменка заняла место на трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Казань Экспо». Валиева была по левую руку от Путина. Справа от президента оказался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Сзади расположились бронзовый призёр ЧЕ по футболу Андрей Аршавин и бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Отметим, Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.

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