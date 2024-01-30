Галлямов эпатажно отреагировал на решение ISU лишить сборную России золота ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве и бронзовый в парном катании Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота Олимпийских игр 2022 года из-за нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой.

«Когда-то я стану тренером (диплом, помню о тебе), буду учить детей делать поддержку (в прямом и в переносном смысле). Меня спросят детки Марка (куда он, кстати, пропал?) или Эстета: «Дядя Саша, а на каком уровне была фигурка, когда вы катались?»

А я скажу, горделиво поправляя чубчик: «Уровень такой, что даже «подсчёт» оценок пятерых человек против положенных шести наработал на третье место. И это при колоссальном давлении и прочих «радостях», о которых вам лучше не знать». Скажу и так аккуратно оглянусь по сторонам. Вдруг там Тамара Николаевна и Анастасия Викторовна смотрят на меня и фейспалмят», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, сборной России были присуждены бронзовые медали командного турнира после аннулирования результатов фигуристки Камилы Валиевой.