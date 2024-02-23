Плющенко — о золоте Турина-2006: казалось, что это конец моей карьеры, но я вернулся

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился эмоциями о первой золотой медали Олимпийских игр 2006 года в Турине.

«Это моя первая золотая и вторая в карьере олимпийская медаль. Моя произвольная программа — «Крестный отец». Ещё один мировой рекорд. И мой результат оказался на 30 очков выше результата ближайшего соперника.

Казалось, что это конец моей спортивной карьеры, но через четыре года я вернусь в Ванкувер за третьей олимпийской медалью. Но это совсем другая история… Так больше не возвращаются, и даже тогда это было из области фантастики», — написал Плющенко в телеграм-канале.

Отметим, что Плющенко становился чемпионом Олимпийских игр 2006 и 2014 годов, завоевал серебряные медали на Олимпийских играх 2002 и 2010 годов, трижды становился чемпионом мира, семь раз — Европы и 10 раз — чемпионом России.

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