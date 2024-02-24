Дудаков — о Тутберидзе: благодаря её качествам в команде всегда благожелательная атмосфера

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков, входящий в штаб Этери Тутберидзе, поздравил наставницу с днём рождения. Сегодня, 24 февраля, Тутберидзе исполнилось 50 лет.
«Прежде всего пожелаю Этери Георгиевне крепкого здоровья. Вот уже 13 лет мы работаем рука об руку.
Этери Георгиевна – прекрасный специалист, добрый, весёлый и позитивный человек. Благодаря чему в нашей команде всегда рабочая и благожелательная атмосфера», – приводит слова Дудакова ТАСС.
Напомним, Сергей Дудаков работает с фигуристами в тренерском штабе Тутберидзе.
Ранее российская фигуристка, серебряный призёр юниорского ЧМ-2020 в Таллине (Эстония) Дарья Усачёва в своём поздравлении отметила, что совместную работу с тренером Этери Тутберидзе лёгкой не назовёшь.