Матыцин: Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров

Министр спорта России Олег Матыцин отметил уникальный стиль катания подопечных тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. По словам руководителя спортивного ведомства, Тутберидзе смогла создать команду профессионалов.

«За годы своей профессиональной деятельности она (Тутберидзе — прим. «Чемпионата») вырастила плеяду талантливых и успешных спортсменов — многократных чемпионов России, Европы и мира, олимпийских чемпионов, и каждый из них — с уникальным стилем катания. Ученицы Этери Тутберидзе не сходят с первой ступени пьедестала чемпионатов России уже много лет, очаровывая своими программами миллионы болельщиков в России и по всему миру.

Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров, каждый из которых является профессионалом высочайшего класса. Желаю Этери Георгиевне продолжать успешную карьеру тренера, реализовывать все творческие и профессиональные замыслы», — приводит слова министра ТАСС.

24 февраля заслуженный тренер РФ отмечает 50-летие.