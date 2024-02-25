Каори Сакамото выиграла Challenge Cup — 2024, Екатерина Куракова — четвёртая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу на международном турнире Challenge Cup — 2024 в одиночном катании у женщин. Соревнования проходили в Тилбурге (Нидерланды).

По сумме двух программ японка набрала 212,43 балла. Второе место у её соотечественницы Юны Аоки, набравшей 209,37 балла. На третьем месте француженка Лорин Шильд, её результат составил 176,68 балла.

Четвёртое место заняла экс-россиянка Екатерина Куракова, с 2019 года представляющая Польшу.

Фигурное катание. Challenge Cup — 2024. Тилбург (Нидерланды)

Одиночное катание, женщины. Итоговый результат

1. Каори Сакамото (Япония) — 212,43 балла.

2. Юна Аоки (Япония) — 209,37.

3. Лорин Шильд (Франция) — 176,68.

4. Екатерина Куракова (Польша) — 167,63.

5. Нина Петрыкина (Эстония) — 162,18.