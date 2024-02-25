Каори Сакамото выиграла Challenge Cup — 2024, Екатерина Куракова — четвёртая

Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу на международном турнире Challenge Cup — 2024 в одиночном катании у женщин. Соревнования проходили в Тилбурге (Нидерланды).
По сумме двух программ японка набрала 212,43 балла. Второе место у её соотечественницы Юны Аоки, набравшей 209,37 балла. На третьем месте француженка Лорин Шильд, её результат составил 176,68 балла.
Четвёртое место заняла экс-россиянка Екатерина Куракова, с 2019 года представляющая Польшу.
Фигурное катание. Challenge Cup — 2024. Тилбург (Нидерланды)
Одиночное катание, женщины. Итоговый результат
1. Каори Сакамото (Япония) — 212,43 балла.
2. Юна Аоки (Япония) — 209,37.
3. Лорин Шильд (Франция) — 176,68.
4. Екатерина Куракова (Польша) — 167,63.
5. Нина Петрыкина (Эстония) — 162,18.