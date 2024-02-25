Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Каори Сакамото выиграла Challenge Cup — 2024, Екатерина Куракова — четвёртая

Каори Сакамото выиграла Challenge Cup — 2024, Екатерина Куракова — четвёртая
Аудио-версия:
Комментарии

Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу на международном турнире Challenge Cup — 2024 в одиночном катании у женщин. Соревнования проходили в Тилбурге (Нидерланды).

По сумме двух программ японка набрала 212,43 балла. Второе место у её соотечественницы Юны Аоки, набравшей 209,37 балла. На третьем месте француженка Лорин Шильд, её результат составил 176,68 балла.

Четвёртое место заняла экс-россиянка Екатерина Куракова, с 2019 года представляющая Польшу.

Фигурное катание. Challenge Cup — 2024. Тилбург (Нидерланды)
Одиночное катание, женщины. Итоговый результат

1. Каори Сакамото (Япония) — 212,43 балла.
2. Юна Аоки (Япония) — 209,37.
3. Лорин Шильд (Франция) — 176,68.
4. Екатерина Куракова (Польша) — 167,63.
5. Нина Петрыкина (Эстония) — 162,18.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android